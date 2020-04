Bank of Japan rafforza bazooka anti-coronavirus, aumenterà acquisti di corporate bond e commercial paper

Laura Naka Antonelli 27 aprile 2020 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan ha annunciato di aver rafforzato il proprio bazooka anti-coronavirus, per dare un ulteriore sostegno all'economia giapponese.Al termine della riunione di politica monetaria, la BoJ ha mantenuto i tassi di riferimento invariati a -0,10%, lasciando fermo anche il target sul rendimento dei titoli di stato decennali attorno allo zero per cento.L'istituzione guidata da Haruhiko Kuroda ha annunciato anche che aumenterà gli acquisti di commercial paper e di corporate bond e che espanderà il programma di prestiti.La BoJ ha promesso anche di acquistare un ammontare illimitato di titoli di stato giapponesi, nell'ambito del suo programma di Quantitative easing, rimuovendo così il limite degli acquisti su base annua, precedentemente fissato a 80 trilioni di yen.