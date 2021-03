Bank of Japan espande range oscillazione tassi lungo termine, rimuove target acquisti ETF

Laura Naka Antonelli 19 marzo 2021 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan ha annunciato di aver ampliato la banda di oscillazione entro cui i tassi di interesse dei titoli di stato a 10 anni potranno muoversi, nell'ambito di una mossa tesa a rendere la propria politica monetaria più sostenibile.La BOJ di Haruhiko Kuroda - che ha lasciato invariato il tasso di interesse al -0,10% - ha deciso di rimuovere anche la guidance esplicita di acquistare ETF avendo come target il valore di 6 trilioni di yen, fattore che le permetterà di ridurre praticamente gli stimoli straordinari monstre che hanno sempre caratterizzato la sua politica monetaria.Invece di effettuare gli acquisti a quel ritmo, la Bank of Japan ha reso noto che acquisterà ETF solo quando necessario, mantenendo come limite massimo quello di 12 trilioni di yen l'anno.