Bank of Japan: dal partito di governo LDP l'appello perché indebolisca ulteriormente yen con QE

Laura Naka Antonelli 26 maggio 2021 - 07:12

Kozo Yamamoto, responsabile della commissione di ricerca finanziaria del Partito liberal-democratico del Giappone - che governa il paese -, ha lanciato un appello affinché la Bank of Japan indebolisca ulteriormente lo yen, accelerando l'acquisto degli asset nell'ambito del suo programma di Quantitative easing.Secondo Yamamoto, la Bank of Japan starebbe commettendo un errore nell'avviare tra l'altro "in segreto" il tapering degli acquisti di asset, in quanto in Giappone permane ancora il rischio di inflazione.