Bank of Japan considera estensione misure emergenza anti-Covid di altri sei mesi

Laura Naka Antonelli 28 maggio 2021 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan, banca centrale del Giappone guidata da Haruhiko Kuroda, ha annunciato di star considerando l'opzione di estendere di altri sei mesi le misure di emergenza lanciate per arginare gli effetti economici del Covid-19. La decisione potrebbe essere presa nel prossimo meeting della BoJ, in calendario i prossimi 17 e 18 giugno. La scadenza delle misure straordinarie anti-Covid è prevista per il mese di settembre. Il governo starebbe tra l'altro valutando l'idea di estendere lo stato di emergenza imposto in diverse prefetture del Giappone, a fronte di un nuovo balzo dei contagi di coronavirus, fino al prossimo 20 giugno.