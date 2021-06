Bank of Japan conferma target tassi a -0,1%, estende di sei mesi bazooka anti-Covid

Laura Naka Antonelli 18 giugno 2021 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan ha confermato il target dei tassi di interesse di breve termine al -0,1%. Confermato anche il target dei tassi dei titoli di stato decennali, che rimane attorno allo zero per cento. La BoJ guidata da Haruhiko Kuroda ha annunciato anche l'estensione di sei mesi del suo piano di aiuti anti-Covid, la cui scadenza era prevista a settembre. Il programma rimarrà di conseguenza attivo fino al marzo del 2022.Nel comunicato che ha accompagnato la decisione si legge che "le condizioni in cui versa l'economia del Giappone rimangono serie, ma che il trend sta migliorando", con le "esportazioni e la produzione che stanno aumentando in modo stabile".I consumi sono invece "stagnanti", tanto che la Bank of Japan ha rivisto al ribasso le stime della loro performance.