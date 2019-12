Bank of Japan conferma politica monetaria: target tassi breve termine rimane a -0,1%

Laura Naka Antonelli 19 dicembre 2019 - 07:11

MILANO (Finanza.com)

Nel suo ultimo meeting del 2019, la Bank of Japan guidata da Haruhiko Kuroda ha lasciato invariata la propria politica monetaria, mantenendo fermi il target dei tassi di interesse a breve termine al -0,1% e il target dei tassi dei bond sovrani a 10 anni attorno allo zero per cento.Invariata anche la forward guidance, secondo la quale i tassi di interesse rimarranno ai livelli attuali o più bassi fino a quando sarà necessario. La BoJ ha confermato di ritenere che l'economia del Giappone si stia espandendo a un ritmo moderato, ma che i rischi che incombono sull'economia globale rimangano alti: di conseguenza, è necessario monitorare a suo avviso l'impatto di tali rischi sulla fiducia delle imprese e delle famiglie. E' stata peggiorata la valutazione sulla produzione industriale che, secondo la banca centrale, sta scendendo a causa dei disastri naturali che hanno colpito il Giappone. "La componente core dell'indice dei prezzi al consumo oscilla attorno allo 0,5%", si legge nel comunicato, in relazione all'inflazione del paese.