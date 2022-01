Bank of Japan alza stime inflazione Giappone per prima volta dal 2014, ma il suo target rimane un miraggio

Laura Naka Antonelli 18 gennaio 2022 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta dal 2014, la Bank of Japan - banca centrale del Giappone guidata da Haruhiko Kuroda - ha alzato le proprie proiezioni sulla crescita dell'inflazione.Il raggiungimento del suo target pari al 2% rimane tuttavia un miraggio.Le previsioni per l'indice dei prezzi al consumo core relative all'anno fiscale 2021 sono state lasciate invariate allo zero per cento, ma quelle per l'anno fiscale 2022 sono state alzate dalla crescita stimata a ottobre pari a +0,9% al +1,1%.Le stime per l'anno fiscale 2023 sono state alzate dal +1% di ottobre al +1,1%.Oggi Bank of Japan ha annunciato di aver confermato il target dei tassi di interesse di breve termine al -0,1%, e il target dei tassi dei titoli di stato a 10 anni attorno allo zero.