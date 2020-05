Bank of Japan: Kuroda promette il 'Whatever It Takes' per salvare l'economia

Laura Naka Antonelli 12 maggio 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

La Bank of Japan farà il possibile per mettere in sicurezza l'economia del Giappone dagli effetti disastrosi del coronavirus. Lo ha detto il numero uno Haruhiko Kuroda, nel corso della sua audizione di metà anno al Parlamento."L'economia giapponese versa in condizioni sempre più gravi. L'outlook allo stato attuale delle cose rimane negativo - ha sottolineato Kuroda."La cosa più importante per noi è adottare misure per rendere più semplice l'accesso ai finanziamenti da parte delle aziende, e stabilizzare i mercati - ha aggiunto il banchiere centrale - Faremo il possibile come banca centrale, lavorando a stretto contatto con il governo".Stando a quanto riportato dalla rete televisiva NHK, in Giappone, stando ai dati aggiornati ieri lunedì 11 maggio, sono in tutto 15.847 le persone colpite dal COVID-19, a fronte di 633 decessi, esclusi i casi della nave che era stata messa in quarantena a Yokohama.