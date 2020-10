Banca centrale Corea del Sud lascia tassi invariati, prevede peggior contrazione in oltre 20 anni

Laura Naka Antonelli 14 ottobre 2020 - 06:39

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale della Corea del Sud ha lasciato i tassi di interesse invariati allo 0,25%, in linea con le stime. La decisione di non abbassarli ulteriormente si spiega con la preoccupazione per i prezzi del mercato immobiliare, che rimangono elevati. L'istituzione prevede per il paese la peggiore contrazione in più di venti anni, a causa degli effetti della pandemia del coronavirus.