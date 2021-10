Banca centrale Corea del Sud lascia tassi invariati dopo primo rialzo in quasi tre anni

Laura Naka Antonelli 12 ottobre 2021 - 06:42

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale della Corea del Sud ha lasciato i principali tassi di riferimento invariati allo 0,75%, come da attese, dopo averli alzati per la prima volta in quasi tre anni lo scorso agosto.Il nuovo recente balzo dei casi di Covid-19, che in alcuni giorni è stato superiore alle 3.000 unità, ha offuscato l'outlook di breve termine.La maggior parte degli analisti intervistati da Reuters prevede comunque che la banca centrale sudcoreana alzerà di nuovo i tassi a novembre, portando il costo del denaro all'1,25% entro la fine del 2022.L'inflazione, nel paese, è salita d'altronde del 2,5% a settembre, rimanendo al di sopra del target dell'istituzione, pari al 2%, per il sesto mese consecutivo.