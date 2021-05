Banca centrale Corea del Sud lascia tassi a minimo storico, migliora stime Pil e inflazione

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2021 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale della Corea del Sud ha lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,50%, minimo storico, rivedendo al rialzo le stime sulla crescita del Pil e dell'inflazione del paese.Per il 2021 la banca centrale prevede una crescita del prodotto interno lordo del 4%, rispetto al +3% atteso in precedenza, a fronte di un'inflazione in rialzo dell'1,8% (contro il +1,3% stimato in precedenza)