Bain & Company: spesa beni lusso dei russi all'estero ridotta drasticamente

Alessandra Caparello 4 marzo 2022 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

La spesa di beni di lusso dei consumatori russi verso l’estero sarà drasticamente ridotta finché sarà in vigore la chiusura dello spazio aereo europeo alle compagnie aeree civili russe. Così Claudia D’Arpizio, Senior Partner and Global Head of Fashion & Luxury Bain & Company sottolineando come i ricchi russi spendono soprattutto nell’Europa occidentale.