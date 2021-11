Baidu lancia il servizio di taxi senza conducente in 100 città entro il 2030

Alessandra Caparello 18 novembre 2021 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

La cinese Baidu lancerà il suo servizio di taxi senza conducente in 100 città entro il 2030. L’annuncio arriva dopo che la società ha riportato un fatturato di 31,92 miliardi di yuan (4,95 miliardi di dollari) per il terzo trimestre, superiore alle aspettative del mercato.La società vuole espandere il servizio di auto senza conducente, Apollo Go, a 65 città entro il 2025 e poi 100 città entro il 2030, ha detto il CEO Robin Li in una lettera interna che è stata resa pubblica.