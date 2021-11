Azionario Cina: nasce nuovo indice di Borsa Beijing Stock Exchange dedicato alle Pmi

Laura Naka Antonelli 15 novembre 2021 - 08:35

E' stato lanciato oggi, lunedì 15 novembre, il nuovo indice di Borsa cinese Beijing Stock Exchange, che si affiancherà ai due principali indici di Borsa di Shanghai e Shenzen.L'indice è composto da più di 80 Pmi, piccole e medie imprese cinesi che fanno fatica a ricevere il credito dalle banche.I media cinesi hanno riportato la notizia secondo cui le azioni incluse nel nuovo indice non potrebbero subire variazioni al rialzo o al ribasso superiori a +/- 30% in un singolo giorno di trading.Le informazioni non sono tuttavia ancora molto chiare, visto che da altre voci è emerso che non ci sarebbe stato alcun cap.E di fatto, nella sessione odierna, i titoli di 10 società sbarcate sull'indice sono stati sospesi al rialzo, quando le loro azioni erano volate di oltre il 60%.Nella cerimonia di apertura Yi Huiman, presidente della Commissione di vigilanza sugli strumenti finanziari in Cina, lae China Securities Regulatory Commission, ha affermato che la nuova Borsa è cruciale per "migliorare il sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, così come per promuovere sviluppi legati all'innovazione".