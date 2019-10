Azionario Asia contrastato, borsa Tokyo +0,22%. Cautela per sviluppi Brexit, Johnson vuole elezioni 12 dicembre

Laura Naka Antonelli 25 ottobre 2019 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Guerra commerciale e dubbi sulla Brexit continuano a far propendere gli investitori per la cautela. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,22%, a 22.799,81 punti. Borsa Shanghai +0,15%, Hong Kong -0,38%, Sidney +0,68%, Seoul piatta con -0,02%.Nel pieno delle stagione degli utili societari, occhio ai risultati di bilancio del produttore sudcoreano di chip SK Hynix. Il titolo è salito sulla borsa di Seoul di oltre il 2,5%.In realtà i numeri diffusi dal colosso non sono del tutto positivi, visto che hanno messo in rilievo un tonfo del fatturato, su base annua, pari a -40%. I profitti su base netta hanno fatto peggio, segnando un tonfo dell'89%.Tuttavia, il giro d'affari è salito del 6% su base trimestrale, grazie al recupero della domanda e anche dei prezzi nel mercato delle memory chip.A questo punto a Seoul si aspettano gli utili del colosso Samsung Electronics, che saranno resi noti il prossimo 31 ottobre. Il gigante ha già avvertito di prevedere utili più che dimezzati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.A seguito dell'ultima conferenza stampa di Mario Draghi nelle vesti di numero uno della Bce - il suo mandato scade il prossimo 31 ottobre - l'euro rimane attorno a $1,1105, piatto sul dollaro.Intanto dal Regno Unito il premier britannico Boris Johnson ha riferito che concederà ai parlamentari più tempo per studiare il Withdrawal Agreement concordato con Bruxelles, ma solo se daranno l'ok a elezioni generali il prossimo 12 dicembre.E' sempre più improbabile che il Regno Unito lasci l'Ue nella data della Brexit fissata al prossimo 31 ottobre, dopo i recenti eventi. Si attende intanto la decisione dell'Ue su quanto tempo potrebbe decidere di concedere agli UK per il rinvio del divorzio La sterlina è scambiata attorno a $1,2844, in lieve ribasso.