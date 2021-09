Auto elettriche: vendite inarrestabili in Cina, traguardi più vicini. Ecco chi fa meglio

Valeria Panigada 29 settembre 2021 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Il mercato delle nuove auto elettriche (New Electric Vehicle, NEV) in Cina sta accelerando e potrebbe raggiungere i traguardi fissati prima del previsto. Ne è convinta Sherry Ma, Equity Analyst di JK Capital Management (società parte del gruppo La Française), guardando agli ultimi eccezionali dati di vendita.Secondo l’Associazione Cinese di Costruttori di Automobili (CAA), i volumi di produzione e di vendita di veicoli NEV realizzati interamente in Cina sono saliti rispettivamente a 309.000 e a 321.000 unità nel corso del mese, un aumento del 180% su base annua e del 120% rispetto ai livelli del 2019. Il tasso di penetrazione dei NEV è salito al 17,8% (era al 5% a inizio 2021), raggiungendo anch’esso un livello record. Il governo cinese ha posto come obiettivo che i NEV costituiscano il 20% delle vendite di automobili entro il 2025, ma si potrebbe raggiungere tale traguardo ben prima di quella data.I produttori locali hanno continuato a ottenere quote di mercato importanti. BYD ha venduto 61.409 unità NEV ad agosto, con un aumento del 301% su base annua e del 21% su base mensile. SAIC-GM Wuling, nota per i suoi modelli a buon mercato di piccole dimensioni, ha venduto 43.783 veicoli NEV ad agosto, segnando un aumento del 140% su base annua.Anche brand emergenti hanno fornito i numeri delle vendite. Li Auto ha venduto un totale di 9.433 unità, più delle altre due compagnie. Xpeng ha venduto 7.214 veicoli, un aumento del 172% in confronto a quello di agosto 2020, mentre Nio ha venduto 5.880 macchine. "Sebbene i numeri delle vendite di Xpeng e Nio ad agosto mostrino un calo su base mensile, entrambe le società hanno dato guidance positive in previsione di settembre", sottolinea l'analista.Si prevede infatti che Nio venda circa 9.000 veicoli, con un salto di più del 50% rispetto ad agosto. Lo stesso discorso vale per Xpeng, che punta a vendere circa 15.000 veicoli nel quarto trimestre, raddoppiando il numero attuale.