Auto elettriche: pronto a viaggiare il primo modello targato Huawei

4 marzo 2022

Aito M5, la prima auto elettrica con il sistema operativo HarmonyOS di Huawei, sfreccerà sulle strade cinesi da domani, sabato 5 marzo.Dotata di un serbatoio di carburante per estendere l'autonomia di guida della batteria, l’auto costa leggermente meno della Model Y di Tesla in Cina. I. Il SUV di medie dimensioni costa 249.800 yuan (39.651 dollari). Il colosso di tlc cinese ha sottolineato che non farà auto da sola, piuttosto lavorerà con i produttori di auto sulla guida autonoma e altre tecnologie. Seres è la casa automobilistica dietro la Aito M5 e che ha una sede anche nella Silicon Valley.