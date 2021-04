Auto elettriche: la cinese Xpeng Motors valuta produzione in proprio di chip per guida autonoma

Alessandra Caparello 15 aprile 2021 - 11:22

Un passo avanti rispetto alla concorrenza: questo l’obiettivo della casa automobilistica elettrica cinese Xpeng Motors che sta progetto l’avvio della produzione di propri semiconduttori per la guida autonoma. Xinzhou Wu, vice presidente responsabile della guida autonoma alla Xpeng, ha detto che la società sta "guardando tutte le opzioni possibili" in termini di tecnologie, per rimanere davanti ai rivali, compresi i chip di guida autonoma. "Beh, non posso dire troppo su questo ... la concorrenza nel mercato cinese è feroce ... quindi stiamo esaminando tutte le opzioni. Quali sono i modi migliori per mantenere il nostro vantaggio nella competizione? Così finora stiamo facendo molto bene nel software", ha detto Wu alla CNBC