Auto elettriche: cinese Xpeng svela nuovo Suv elettrico e a guida semi-autonoma per i mercati mondiali

Valeria Panigada 19 novembre 2021 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

I produttori cinesi di veicoli elettrici si fanno sempre più agguerriti. Oggi Xpeng ha presentato "G9", il suo nuovo Suv elettrico e con sistema di guida semi-autonoma. Il G9 è il quarto modello di produzione di Xpeng e il suo secondo Suv e, secondo quanto riportato da Cnbc, sarà lanciato nel terzo trimestre del 2022 in Cina, ma sarà destinato anche ai mercati internazionali, andando a competere con il Model Y di Tesla, l'ES6 di Nio e il Li One di Li Auto. La società non ha ancora rilasciato dettagli sul prezzo.