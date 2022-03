Auto elettriche: Nio alza il velo sui conti, entrate e guidance sotto le stime

Alessandra Caparello 25 marzo 2022 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Alza il velo sui conti trimestrali la start up cinese di auto elettriche Nio che prevede entrate del primo trimestre 2022 tra 1,51 e 1,57 miliardi di dollari mentre gli analisti si attendevano un fatturato di 1,66 miliardi di dollari.La guidance sulle consegne per il trimestre in corso è arrivata tra 25.000 e 26.000 veicoli contro le aspettative erano di 27.958 veicoli. "Abbiamo concluso l'anno del 2021 in maniera forte con una consegna annuale di 91.429 veicoli in totale, che rappresenta un aumento del 109,1% su base annua, nonostante tutte le sfide tra cui la volatilità della catena di approvvigionamento in particolare", ha sottolineato William Bin Li, fondatore, presidente e CEO di NIO.