Amazon: raddoppia la busta paga base per i suoi lavoratori

Alessandra Caparello 8 febbraio 2022 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Buone notizie per i dipendenti Amazon. Il colosso fondato da Jeff Bezos ha deciso di aumentare la paga base massima per i suoi lavoratori aziendali a 350.000 dollari.Lo riferisce una nota interna ai dipendenti in base alla quale Amazon ora limiterà la paga base per tutti i colletti bianchi a 350.000 dollari, un salto significativo dal suo precedente massimo di 160.000 dollari.Un portavoce di Amazon ha confermato l'autenticità della nota, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente. Oltre ad aumentare la paga di base, Amazon ha detto che sta anche aumentando le gamme di compensazione complessiva per la maggior parte dei lavori a livello globale, e "gli aumenti sono molto più considerevoli di quanto abbiamo fatto in passato", secondo la nota.