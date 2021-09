Alibaba segue direttive Xi Jinping, 100 miliardi di yuan entro 2025 per 'prosperità comune'

Redazione Finanza 3 settembre 2021 - 08:58

MILANO

Alla borsa di Hong Kong il titolo di Alibaba è arrivato a cedere più del 3%, dopo aver annunciato, come avevano fatto in precedenza Tencent e Geely Automobiles tra le altre aziende cinesi, che investirà 100 miliardi di yuan (l'equivalente di $15,5 miliardi) entro il 2025, a sostegno della "prosperità comune", allineandosi dunque all'iniziativa lanciata dal presidente cinese Xi Jinping per combattere le diseguaglianze presenti in Cina.