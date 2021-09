Alibaba punta sulla guida autonoma e investe nella cinese DeepRoute.ai

Alessandra Caparello 14 settembre 2021 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Nuovo investimento da 300 milioni di dollari per Alibaba che scommette sulla start-up cinese di guida autonoma DeepRoute.aiLa start-up con sede a Shenzhen realizza i sistemi di guida autonoma per i veicoli che coinvolgono hardware e software. Il coinvolgimento di Alibaba nel round di finanziamento sottolinea le ambizioni dei giganti della tecnologia cinese per ottenere un punto d'appoggio nel settore delle auto senza conducente.Alibaba ha anche il suo braccio logistico chiamato Cainiao che prevede di sviluppare camion a guida autonoma. Maxwell Zhou, CEO di DeepRoute.ai, parlando alla CNBC ha sottolineato che "la maggior parte del denaro viene speso per sviluppare la tecnologia e il resto è scalare la dimensione della flotta" dei suoi robotaxi. Il denaro servirà anche per l'assunzione di più talenti, ha aggiunto Zhou.