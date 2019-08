Alibaba: pronta a posticipare quotazione dopo disordini a Hong Kong (Reuters)

Daniela La Cava 21 agosto 2019 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

I disordini ad Hong Kong potrebbero spingere il colosso cinese dell'e-commerce Alibaba a posticipare la quotazione sulla piazza finanziaria asiatica di Hong Kong. È quanto riporta l'agenzia Reuters che cita due fonti vicine al dossier. La decisione di rinviare lo sbarco in Borsa, inizialmente previsto per la fine di agosto, sarebbe stata presa in una riunione del cda prima del rilascio dei conti trimestrali la scorsa settimana. Al momento, secondo quanto scrive Reuters, una tabella di marcia non sarebbe stata formalmente fissata, ma la nuova Ipo di Alibaba potrebbe avvenire in ottobre. La società punta a raccogliere tra i 10 e 15 miliardi di dollari.