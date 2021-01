Alibaba: in programma emissione di obbligazioni di almeno 5 miliardi$

Alessandra Caparello 6 gennaio 2021 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

Alibaba raccoglierà almeno 5 miliardi di dollari (4,05 miliardi di euro) questo mese attraverso un'emissione di obbligazioni. A riferirlo alla stampa quattro fonti vicine. L’emissione, denominata in dollari, metterà alla prova l'appetito degli investitori per il colosso cinese dell'e-commerce, la cui controllata di servizi finanziari Ant Group è sotto indagine da parte delle autorità cinesi per presunte pratiche di monopolio.Anche Alibaba fa notizia a causa della prolungata assenza dalla vita pubblica del suo fondatore, Jack Ma. Quest'ultimo non è apparso in pubblico da un forum tenutosi a fine ottobre a Shanghai, durante il quale ha criticato la regolamentazione finanziaria cinese, che ha portato alla sospensione della tanto attesa IPO di Ant Group. La prevista emissione obbligazionaria, i cui contorni non sono ancora stati definiti, potrebbe consentire di raccogliere fino a 8 miliardi di dollari in caso di risposta favorevole da parte degli investitori, sempre secondo una delle fonti. "Data la situazione attuale, Alibaba dovrà offrire un premio agli investitori ma, a lungo termine, è ancora una società in cui vale la pena investire", ha aggiunto la fonte.