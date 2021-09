Alibaba: Standard Ethics assegna Corporate Rating “E-”

Daniela La Cava 22 settembre 2021 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha assegnato il Corporate Rating “E-” a Alibaba Group Holding che gestisce a livello globale piattaforme digitali e attività finanziarie online, servizi di e-commerce e intrattenimento. "L’analisi di Standard Ethics sui temi Esg è centrata sulla definizione di Sostenibilità del Rapporto di Brundtland: valorizza le società che sono allineate alle indicazioni internazionali provenienti da Onu e Ocse o da istituzioni regionali come l’Unione Europea", si spiega nel report nel quale si indica che le aree in esame si estendono dai modelli di corporate governance alla disclosure (con riferimento anche alla disponibilità delle aziende di fornire al mercato la relativa documentazione aziendale); dal tema dei diritti individuali e della comunità ai target ambientali; dalla reportistica extra-finanziaria alla governance della sostenibilità. In tutti questi ambiti, segnalano da Standard Etics, emergono spazi di miglioramento da parte di Alibaba.