Ab InBev prepara lo sbarco in borsa dell'asiatica Budweiser: obiettivo raccogliere 9,8 mld di dollari

Alessandra Caparello 2 luglio 2019 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Passerà alla storia come la più grande Ipo realizzata da un gruppo operante del food & beverage quella che sta preparando Anheuser-Busch InBev, il colosso della birra che vuole quotare a Hong Kong la sua divisione asiatica, la controllata Budweiser Brewing Company APAC, la più grande azienda nell’Asia-Pacifico che produce e vede oltre 50 marchi di birra tra cui Budweiser, Stella Artois e Corona. Secondo il WSJ, la società avrebbe iniziato a prendere ordini dagli investitori per il suo debutto alla borsa di Hong Kong previsto per il 19 luglio. Obiettivo raccogliere 9,8 miliardi di dollari, cifra che permetterebbe alla Ab InBev di abbassare il suo debito da oltre 100 miliardi di dollari.