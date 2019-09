A Hong Kong è il giorno dell'Ipo di Budweiser APAC, titolo in rally di oltre +6%

Laura Naka Antonelli 30 settembre 2019 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Ha debuttato oggi, sul mercato di Hong Kong, Budweiser APAC, la divisione asiatica del colosso delle bevande alcoliche e analcoliche Anheuser-Busch InBev. L'Ipo si conferma la seconda più grande del 2019, inferiore soltanto a quella con cui Uber Technologies ha raccolto $8,1 miliardi nel mese di maggio.La scorsa settimana le azioni sono state prezzate al valore della fascia bassa del range atteso per il prezzo collocamento, ovvero a 27 dollari di Hong Kong. I titoli segnano un rialzo superiore a +6% nel loro primo giorno di contrattazioni.E' la seconda volta che il colosso con sede in Belgio tenta di lanciare l'Ipo per la sua divisione Budweiser Brewing Company APAC: un tentativo era stato fatto già a luglio, con l'obiettivo di raccogliere $9,8 miliardi.Era stata poi la stessa società a rinunciare al collocamento, che l'avrebbe valutata fino a $63,7 miliardi: AB InBev aveva motivato il suo dietrofront con le condizioni difficili del mercato, ma alcuni investitori e analisti interpellati da Reuters ritengono che il vero motivo fosse rappresentato dalle valutazioni troppo alte su cui il gigante aveva puntato.