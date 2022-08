Ucraina, la prima nave di grano é partita dal porto di Odessa

Il primo carico di grano ucraino oggi ha lasciato il porto di Odesa nel Mar Nero dopo lunghe trattative tra Mosca e Kiev.

La nave viaggia verso il porto di Tripoli in Libano ma sarà ispezionata congiuntamente al largo di Istanbul secondo i termini dell’accordo mediato dalle Nazioni Unite.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres accoglie favorevolmente la partenza della prima nave che trasporta grano dal porto ucraino di Odesa, sul Mar Nero, agli acquirenti globali da quando la Russia ha lanciato la propria offensiva.

“Il segretario generale spera che questa sia la prima di molte navi mercantili che si muovono in conformità con l’Iniziativa firmata e che ciò porterà la stabilità e il sollievo tanto necessari alla sicurezza alimentare globale, specialmente nei contesti umanitari più fragili”, Stephane Dujarric ha affermato in una nota, citando l’accordo firmato il mese scorso da Russia e Ucraina per sbloccare le esportazioni di grano da quest’ultima.

“Garantire che il grano e i prodotti alimentari esistenti possano spostarsi sui mercati globali è un imperativo umanitario”, ha aggiunto.

Ci sono 26.000 tonnellate di mais nella prima nave diretta in Libano che ha lasciato il porto di Odessa questa mattina. “L’Ucraina, insieme ai nostri partner, ha fatto un altro passo oggi nella prevenzione della fame nel mondo”, ha dichiarato Oleksandr Kubrakov, il ministro delle infrastrutture dell’Ucraina. Kubrakov ha sottolineato che l’Ucraina ha fatto “tutto” per ripristinare i porti e che la revoca del blocco significherebbe per l’economia ucraina 1 miliardo di dollari di entrate in valuta estera, secondo quanto riporta il Guardian.

Tempi e date riguardo a nuove partenze saranno stabilite dopo l’arrivo della nave a Istanbul, in programma domani 2 Agosto.