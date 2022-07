Sui mercati europei prevale la cautela: oggi arrivano prime trimestrali banche Usa

Movimenti all’insegna della cautela per i mercati europei che provano a digerire il dato sull’inflazione statunitense che ha battuto le attese a giugno. I prezzi al consumo sono schizzati a sorpresa al 9,1% su base annua. E’ la componente energetica, alimentare ed affitti ad avere maggiormente contribuito al rialzo, visto anche il loro peso specifico sul paniere di rilevazione. In Europa al momento la situazione vede prevalere i segni negativi, con il Dax di Francoforte che cede lo 0,05% e il Ftse 100 che indietreggia dello 0,2 per cento. Giù anche il listino francese Cac40 che lascia sul terreno lo 0,65% circa.

I mercati seguiranno oggi da vicino a livello macro i prezzi alla produzione negli Stati Uniti ma anche le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione per la settimana al 9 luglio. Lato banche centrali si monitora il discorso di Waller sull’outlook economico. La Commissione Europea pubblicherà in giornata anche le previsioni economiche d’estate. Occhi puntati anche sulla stagione degli utili a Wall Street con i primi riscontri in arrivo dal comparto bancario: oggi pubblicano i numeri del secondo trimestre 2022 JPMorgan e Morgan Stanley.