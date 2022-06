Stravaganze delle case dei ricchi: dalla casa con piscina olimpionica riscaldata a quella tra gli alberi

Dalla piscina olimpionica riscaldata a una vera e propria casa tra gli alberi in Messico oppure una residenza dotata di una sala cinematografica privata. Non sono set di film ma immobili di lusso sparsi per il mondo che potrebbero finire nelle mani di ‘Paperoni internazionali’ che hanno voglia di distinguersi anche quando si parla di case (esclusive). A mettere in evidenza alcune di queste stravaganze è LuxuryEstate.com, portale immobiliare internazionale (partner di Immobiliare.it), che ha selezionato alcuni annunci immobiliari di residenze esclusive sparse in tutto il mondo per chi ha budget davvero importanti.

Case e natura

“Natura sì, ma con stile”. Potrebbe essere questo il motto per per una casa (da circa 19 milioni di euro) a pochi minuti da Porto Rotondo in Sardegna che ha letteralmente inglobato nelle proprie mura una formazione rocciosa tipica del luogo.

Lasciando l’Italia e puntando verso gli Stati Uniti si scovano proposte immobiliari esclusive come il lodge in Montana (stato per lo più montuoso degli USA) che nella sua vasta proprietà comprende anche un miglio del fiume Bear Creek. Ma restando Oltreoceano c’è una villa in Florida che per poco meno di 14 milioni di euro restituisce l’impressione di vivere immersi in una giungla tropicale, ma con tutti i comfort. Se il sogno è di abitare tra gli alberi biosgna trasferirsi in Messico dove nella località di Sayulita sono a disposizione alcune residenze di lusso – da 2 milioni di euro ciascuna – i cui ambienti che coniugano le due dimensioni interno/esterno.

Sport e lusso abitativo

I super ricchi appassionati di nuoto possono scegliere come soluzione l’isola di Tinos in Grecia, dove è in vendita per ben 1,4 milioni di euro – una villa con una piscina olimpionica all’aperto riscaldata. Dall’altra parte del mondo, nello stato americano della Georgia c’è una tenuta in stile hollywoodiano nel cui parco c’è una piscina con scivolo d’acqua incorporato. Per chi ama, invece, il bowling per circa 6 milioni di euro può avere disposizione una pista privata nel giardino di casa, a Oberrohrbach in Austria. A Bangalore in India una villa esclusiva si affaccia direttamente su un campo da golf a 18 buche progettato da un celebre studio paesaggistico: è sufficiente rispolverare il proprio swing e disporre di fondi sufficienti. Mentre a Beverly Hills, con circa 40 milioni di euro, si può diventare proprietari di uno dei più bei campi da tennis della città, con annessa tenuta ovviamente.

Divertimento in casa, rigorosamente a 5 stelle

C’è chi preferisce avere il divertimento in casa. 10 milioni a tanto ammonta una residenza di lusso con vista mozzafiato sulla città di Los Angeles che prevede un night club, un casinò e una lounge. Se si cerca uno svago diverso, con circa 3 milioni di euro può acquistare una casa vista Colosseo con una sala cinematografica intima e super attrezzata. Sempre per gli amati del cinema, e sempre a Roma è in vendita Palazzo Sacchetti, uno tra i più bei edifici rinascimentali della Capitale, set del film capolavoro di Sorrentino La Grande Bellezza.

CREDITS PHOTO: Soluciones No Problemas via LuxuryEstate.com