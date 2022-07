S&P su stress test Bce: “banche Ue chiamate a fare di più per comprendere rischi climatici”

“L’ultimo stress test della Banca centrale europea (Bce) sui rischi climatici ha rivelato notevoli lacune, in termini di metodologia e di dati, che le banche dovranno colmare per valutare e gestire correttamente il rischio climatico”, commenta S&P Global Ratings dopo gli stress test condotti dalla Banca Centrale Europea per valutare l’esposizione delle banche dell’Eurozona ai rischi climatici. Negli scenari a breve termine previsti dalla Bce, le proiezioni per le banche dell’Eurozona mostrano che le perdite potenziali dovute ai cambiamenti climatici sarebbero gestibili.

Da S&P sottolineano, tuttavia, che le banche non dovranno soddisfare requisiti patrimoniali più elevati a seguito del test e dovranno migliorare la propria capacità di gestione del rischio climatico nei prossimi anni. “Nonostante i limiti significativi, lo stress test della Bce dimostra con evidenza la volontà delle autorità UE di affrontare il rischio climatico”, aggiungono gli esperti dell’agenzia di rating Usa.