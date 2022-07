S&P: rallentamento dell’Eurozona è sicuro, ma la recessione è meno certa

La possibilità di una vera e propria recessione in Ue è solo tra il 30% e il 43% nei prossimi 12 mesi, come affermano gli economisti di S&P Global Ratings in un rapporto pubblicato oggi.

“Non c’è dubbio: L’Europa sta vivendo un forte rallentamento economico. I prezzi elevati delle materie prime, le persistenti strozzature sul fronte dell’offerta e la reazione disordinata del mercato all’accelerazione dei rialzi dei tassi annunciata dalle banche centrali hanno indebolito la ripresa dalla fase peggiore della pandemia”, ha dichiarato il capo economista EMEA Sylvain Broyer nel rapporto dal titolo “A Eurozone Slowdown Is For Sure; Recession Is Less Certain”. Secondo il rapporto, il rallentamento dell’Eurozona è sicuro, ma la recessione è meno certa