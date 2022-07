Semiconduttori, ASML: utile in crescita grazie alle nuove prenotazioni

Il produttore di apparecchiature per semiconduttori ASML Holding NV ha registrato mercoledì un aumento dell’utile netto del secondo trimestre, grazie al record di nuove prenotazioni, continuando a spedire attrezzature ai clienti il più velocemente possibile, nonostante alcuni segnali di rallentamento dei mercati di consumo.

L’azienda olandese, fornitore chiave dei produttori di chip per computer, ha registrato un utile netto di 1,41 miliardi di euro (1,44 miliardi di dollari) per i tre mesi conclusi il 30 giugno, in aumento rispetto all’utile di 1,04 miliardi di euro dell’anno precedente, ha dichiarato in un comunicato. I ricavi sono stati di 5,43 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 4,0 miliardi di euro dello stesso trimestre del 2021. I ricavi hanno battuto le stime degli analisti di 5,28 miliardi di euro, secondo i dati di Refinitiv, mentre l’utile ha mancato le stime di 1,44 miliardi di euro.