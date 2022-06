Revolut entra nel business del BNPL

Una nuova lavatrice, una prenotazione alberghiera o un regalo di compleanno, i clienti di Revolut possono utilizzare Pay Later presso qualsiasi commerciante che accetta Revolut online e in negozio, per qualsiasi cosa desiderino.

La super app finanziaria sta lanciando in Europa il suo prodotto responsabile “Pay Later al cliente”, la nuova soluzione che offre te la possibilità di decidere quando utilizzare Pay Later invece di limitarlo a determinate partnership commerciali.

A partire da questa settimana, alcuni clienti Revolut in Irlanda avranno diritto all’accesso anticipato a Pay Later, che verrà gradualmente esteso a tutti gli utenti nel Paese, dove quasi la metà degli adulti (1,9 milioni di persone) ha un account Revolut, in modo che entro la fine dell’estate, quasi tutti gli utenti in Irlanda potranno richiedere accesso. In attesa che Pay Later arrivi nel resto d’Europa, Revolut inizierà a offrire il prodotto in ulteriori mercati a partire dalla fine del 2022 con Polonia e Romania, che avranno accesso alla versione test verso la fine dell’anno.

I clienti qualificati possono utilizzare Pay Later per acquisti fino a un massimo di € 499, utilizzando una qualsiasi delle loro carte Revolut, anche quando pagano con una carta virtuale usa e getta che fornisce un ulteriore livello di sicurezza per le transazioni online.

I clienti possono ripartire il costo di un acquisto su tre rate mensili con la prima rata pagata immediatamente dal cliente al momento dell’acquisto, poi seguita da altre due rate mensili. La commissione dell’1,65% per ogni acquisto viene pagata con le ultime due rate. Pay Later è completamente integrato nell’app Revolut e, appena ricevuta l’approvazione, i clienti possono attivarlo con un semplice tocco nella propria app Revolut e visualizzare il saldo Pay Later nella sezione delle carte e nell’hub Pay Later. Se un cliente desidera rimborsare le rate anticipatamente, non incorrerà in alcun costo aggiuntivo.