Partenza cauta in Europa, mentre l’indice Ftse Mib prosegue il rimbalzo avviato da metà luglio

Partenza poco tonica in Europa con i principali indici del Vecchio Continente che avviano la prima settimana di agosto in calo e con una riduzione dei volumi di contrattazione. L’indice Eurostoxx 50 si trova al momento poco sotto la parità a 3.708 punti, mentre il nostro indice di riferimento dopo il progresso di oltre il 5% di settimana scorsa si trova ora in rialzo dello 0,35% a 22.482 punti. Scende in avvio anche l’indice tedesco Dax30 che si trova a 13.488 punti, così come il Cac 40 francese; mentre l’indice l’Inglese Ftse 100 si trova in rialzo dello 0,36% così come l’Ibex 35 spagnolo.