Partenza cauta in Europa in attesa dell’uscita dei dati macroeconomici

Partenza cauta in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che si aprono sotto la parità in attesa dei dati sulle vendite al dettaglio. L’indice Eurostoxx 50 apre poco sotto la parità trovandosi a quota 3.683 punti. L’indice Ftse Mib apre con un ribasso frazionale dello 0,12% a quota 22.316 punti. Debolezza anche per l’indice tedesco Dax 30 che si trova al momento in ribasso dello 0,42%, ma anche lo spagnolo Ibex 35 che si trova a 8.087 punti, in calo dello 0,13%.