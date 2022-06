Mercedes-Benz, CEO: crisi chip durerà fino al 2023

La carenza globale di chip per semiconduttori durerà per tutto l’anno in corso e fino al 2023. Queste le parole dell’amministratore delegato della casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz. “La situazione dei semiconduttori è molto presente e rappresenterà una sfida per l’industria per tutto l’anno in corso e per il prossimo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Ola Kaellenius alla conferenza Reuters Automotive Europe a Monaco aggiungendo che nonostante la volatilità del mercato, la casa automobilistica ha ancora un forte portafoglio ordini.

“Non abbiamo ancora visto alcun segnale che indichi che la domanda stia scendendo verso il basso”, ha detto Kaellenius aggiungendo che con la transizione dell’industria automobilistica verso i veicoli elettrici (EV), Mercedes-Benz svolgerà un “ruolo più attivo” in tutta la sua catena di fornitura, fino all’estrazione delle materie prime.