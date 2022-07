Mercati europei verso avvio positivo, oggi orfani di Wall Street chiusa per Independence Day

Per i mercati europei si prospetta un avvio di contrattazioni con segno positivo, in una giornata che si preannuncia senza particolari scossoni per via dell’assenza di Wall Street che oggi resterà chiusa per la festività dell’Independence Day. Per i mercati globali si avvia ufficialmente la seconda metà dell’anno dopo che la prima (conclusa la scorsa settimana) è stata dominata dalle preoccupazioni per l’inflazione, la guerra in Ucraina e il rischio di una recessione globale.

Come detto la prima seduta della prima settimana di luglio si apre con Wall Street chiusa per la festività dell’Independence Day. Da seguire in giornata l’indice dei prezzi alla produzione (Ppi) per la zona euro ma anche i discorsi di Nagel e De Guindos della Bce al Finance Summit.