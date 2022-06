Fit For 55: via libera all’emendamento Ferrari. Cosa significa

Prende il nome di emendamento Ferrari quello approvato nottetempo dai ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea sul cosiddetto Fit for 55, un pacchetto di misure green che prevede tra l’altro la fine della vendita di veicoli con motori a combustione in Europa entro il 2035 (confermando la proposta avanzata nel luglio 2021) sancendo il passaggio completo ai motori elettrici.

Su richiesta di paesi tra cui Germania e Italia, l’UE-27 ha anche deciso di prendere in considerazione un futuro via libera per l’uso di tecnologie alternative come combustibili sintetici o ibridi plug-in se possono ottenere la completa eliminazione delle emissioni di gas serra.

L’emendamento Ferrari come ricorda Equita è una proroga di 5 anni dell’esenzione dagli obblighi di CO2 concessa ai produttori cosiddetti `di nicchia`, ovvero quelli che producono meno di 10mila veicoli all’anno fino alla fine del 2035. Queste misure devono ora essere negoziate con i membri del Parlamento europeo.