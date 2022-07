Euro verso la parità con il dollaro per la prima volta in vent’anni

L’euro scivola verso la parità con il dollaro per la prima volta in due decenni. La moneta unica ha ora lo stesso valore di un dollaro USA per la prima volta da vent’anni.

La discesa verso la parità è stata incredibilmente rapida, se si considera che a febbraio era scambiata a circa 1,15 dollari. Una serie di rialzi sempre più consistenti dei tassi di interesse della Federal Reserve ha sovraccaricato il dollaro, mentre l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha peggiorato le prospettive di crescita della zona euro e ha fatto salire il costo delle importazioni di energia.