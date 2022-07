Bce verso taglio profitti extra banche assicurati con TLTRO. Lagarde valuta opzioni in vista aumento tassi

Scure della Bce sui mega profitti delle banche.

Dopo aver erogato alle banche dell’area euro prestiti a tassi stracciati attraverso lo schema del TLTRO, permettendo alle stesse di riportare profitti extra, la Banca centrale europea guidata da Christine Lagarde starebbe guardando a diverse opzioni per dire stop allo schema, in un contesto in cui si appresta ad alzare i tassi, nella prossima riunione del 21 luglio.

Lo schema, vale la pena di ripeterlo, è quello che ha permesso alle banche di accedere ai TLTRO III (che, ricordiamo, finanziamenti che la Bce concede alle banche a tassi agevolati) a un tasso massimo del -0,50% (50 punti base sotto il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali), e fino al -1% (50 punti base sotto il tasso sui depositi, che è negativo e pari a -0,50%) a condizione che gli istituti non riducessero i prestiti netti da erogare all’economia reale. La possibilità di accedere ai prestiti a un tasso fino a -1% è stata introdotta durante il periodo peggiore della pandemia Covid-19, per sostenere il settore dalle conseguenze della crisi economica.