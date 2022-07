Bce: strumento anti-frammentazione non contrasta con urgenza di contenere l’inflazione

La creazione di uno strumento anti-frammentazione non è in contrasto con la necessità di contenere le pressioni inflazionistiche. Così si legge nelle minute Bce relative all’ultima riunione secondo cui “anzi, affrontare la frammentazione potrebbe essere considerato necessario per mettere il Consiglio direttivo in una posizione migliore per accelerare la normalizzazione della politica monetaria se le prospettive dell’inflazione lo giustificano”.