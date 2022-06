Bce post sell off Btp & Co: oggi riunione di emergenza per discutere condizioni di mercato

La Bce di Christine Lagarde ha indetto una riunione di emergenza del Consiglio direttivo per la giornata di oggi, per discutere delle attuali condizioni di mercato: il riferimento è al forte sell off che ha colpito in particolare i debiti sovrani dell’area euro, dopo il mancato lancio di un bazooka anti-spread da parte della banca centrale europea, lo scorso giovedì, nel Bce-Day.

Pur impegnandosi a contrastare un eventuale rischio di frammentazione dell’area euro, Lagarde non ha sfornato alcuna nuova misura concreta per blindare i titoli di stato dell’Eurozona.

Forte l’impennata dei tassi sui Btp decennali, che hanno superato anche la soglia del 4%, volando al record dal 2013, a fronte di uno spread BTP-Bund salito fino a quota 250.

La Bce ha annunciato contestualmente un rialzo dei tassi di 25 punti base a luglio per contrastare l’inflazione, un successivo rialzo a settembre che potrebbe essere di entità superiore, e ulteriori strette monetarie oltre il mese di settembre.