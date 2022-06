Bce, Lagarde post promessa scudo anti-spread: ‘Non possiamo farci dominare da questioni di bilancio’

“Non possiamo farci dominare dalle questioni di bilancio, né possiamo arrenderci al dominio delle questioni finanziarie. Dobbiamo rispettare il nostro mandato che è, così come molti di voi sanno, quello della stabilità dei prezzi”. Così la numero uno della Bce Christine Lagarde, dopo l’annuncio della banca centrale che, nella giornata di ieri, a seguito di una riunione di emergenza, ha reso nota l’intenzione di lavorare a uno strumento contro il rischio di frammentazione dell’area euro, ovvero su uno scudo anti-spread. Lagarde ha parlato in occasione di un evento della London School of Economics.