Bce, Lagarde: ‘appropriato percorso rialzi tassi graduale ma sostenuto, con boom inflazione pronti a ulteriori interventi’

“Dopo settembre sarà appropriato un percorso di rialzi dei tassi graduale ma sostenuto”. Così Christine Lagarde, numero uno della Bce, in un discorso proferito a Sintra, in Portogallo, dove è in corso il Forum delle banche centrali organizzato dalla Banca centrale europea.

Lagarde si è detta pronta a reagire nel caso di ulteriori fiammate dell’inflazione: “Chiaramente ci sono condizioni in cui il gradualismo non sarebbe appropriato – ha continuato la numero uno della Bce, come, per esempio, “nel caso in cui dovessimo assistere a una inflazione più alta che minacciasse le aspettative sull’inflazione”. In quel caso “ritireremmo più velocemente le misure accomodanti”.