Bce, Lagarde: contro frammentazione euro flessibilità reinvestimenti titoli in scadenza in piano PEPP

Nell’affrontare il rischio di frammentazione dell’area euro, “la Bce farà ricorso alla flessibilità riguardo ai reinvestimenti del capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del piano PEPP”. Così Christine Lagarde, numero uno della Bce, in un discorso proferito a Sintra, in Portogallo, dove è in corso il Forum delle banche centrali organizzato dalla Banca centrale europea.