“L’impegno ad alzare i tassi dipende dai dati”. Così Christine Lagarde, numero uno della Bce, in un discorso proferito a Sintra, in Portogallo, dove è in corso il Forum delle banche centrali organizzato dalla Banca centrale europea. Lagarde ha confermato l’intenzione di “alzare i tassi di 25 punti base a luglio” e “l’opzionalità di alzare i tassi anche oltre nel mese di settembre”.