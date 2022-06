Bce, Lagarde: ‘rischio frammentazione euro molto legato a costruzione stessa dell’Europa’

“Il rischio di una frammentazione dell’euro è molto inerente alla stessa costruzione dell’Europa”. Così la numero uno della Bce Christine Lagarde, in un intervento al forum sulle banche centrali organizzato dalla Bce, come ogni anno, a Sintra, in Portogallo.

Lagarde ha fatto riferimento alla stessa frammentazione del Continente, confermata dal fatto che ogni paese ha una propria politica fiscale, fattore che porta la Bce a dover accertarsi che la trasmissione della politica monetaria avvenga nel modo più equilibrato possibile.

Il tema del forum della Bce, quest’anno, è “Challenges for monetary policy in a rapidly changing world”, ovvero “Sfide per la politica monetaria in un mondo che cambia rapidamente”

Iniziato lunedì 27 giugno, il Forum annuale di Sintra si concluderà oggi, mercoledì 29 giugno.