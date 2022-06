Bce, bazooka anti-spread? Non proprio: ‘accelerare piano per creare nuovo strumento anti-frammentazione

La Bce ha sfornato un nuovo scudo anti-spread dopo il forte sell off che si è abbattuto nei giorni scorsi sui BTP e gli altri titoli dei debiti sovrani dell’area euro? Non proprio.

Al termine della riunione di emergenza che è stata indetta per la giornata di oggi, la Bce di Christine Lagarde ha diramato un comunicato, da cui è emerso piuttosto l’impegno ad accelerare la creazione di un nuovo strumento anti frammentazione euro.

“Oggi il Consiglio direttivo della Bce si è riunito per commentare le condizioni attuali di mercato. Da quando il processo graduale di normalizzazione della politica monetaria è iniziato nel dicembre del 2021, il Consiglio direttivo ha promesso di agire contro il risorgere dei rischi di frammentazione. La pandemia ha lasciato vulnerabilità durature nell’economia dell’area eura, che stanno di fatto contribuendo a una trasmissione non equilibrata della normalizzazione della nostra politica monetaria nelle varie giurisdizioni”.

“Sulla base di questa valutazione – si legge nel comunicato della Bce – il Consiglio direttivo ha deciso di far ricorso alla flessibilità nei reinvestimenti dei titoli in scadenza inclusi nel portafoglio PEPP, con l’obiettivo di preservare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, precondizione affinché la Bce possa riuscire a centrare il mandato della stabilità dei prezzi. In più, il Consiglio direttivo ha deciso di dare mandato ai comitati dell’Eurosistema e ai servizi interni (della Bce) per accelerare i preparativi volti a completare il piano di un nuovo strumento anti frammentazione, da sottoporre alla considerazione del Consiglio direttivo” stesso.